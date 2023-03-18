Сили оборони розкрили основний задум Кремля щодо Авдіївки

На Авдіївському напрямку російські війська досить сильно намагалася атакувати два тижні тому, але зазнали значних втрат

Протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар'їнки

Російське командування зосереджене на тому, аби взяти в кільце Авдіївку. Саме місто їм не потрібне, але ворог хоче локалізувати українські Сили оборони, які там перебувають. Про це заявив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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Так, протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар'їнки, але взагалі безрезультатно.

«На жодному з бойових рубежів вони не досягли успіху. Вночі ворог взагалі перестав атакувати. Напевно, це пов'язано з чисельними втратами», – каже Дмитрашківський.

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За його словами, лише за вчорашній день противник втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими.

«Натомість стало відомо, що в районі Авдіївки та Мар'їнки в підрозділ 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ долучили ще підрозділ російського спецназу 98-ї десантно-штурмової бригади. Це таке собі підсилення, але морально-психологічний стан даного підрозділу рівний нулю. Тому що зможе зробити цей спецпідрозділ – невідомо», – зауважив Дмитрашківський.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку російські війська досить сильно намагалася атакувати два тижні тому, але зазнали значних втрат в живій силі та техніці.

«Відповідно їм потрібен час для відновлення. Підрозділ 98-ї бригади, як відомо, з останніх резервів боєздатних на даному напрямку», – сказав Дмитрашківський.

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Він додав, що ворог на цьому напрямку дещо знизив свою активність, спостерігається накопичення сил і засобів РФ.

«Але, для російських військових пенсіонерів, які перебувають у Кремлі, для них основним задумом є взяття в кільце Авдіївки. Саме місто їм не потрібне, а їм треба локалізувати всі сили оборони, які є в цьому місті. Поки що всі ці спроби марні, і власне, очікуємо, що буде далі. Але, з огляду на все, помітно, що ворог уже досить виснажений», – підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, десять російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі вовки» лише за одну ніч.