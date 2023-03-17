Ракетний обстріл Авдіївки, 47 снарядів влучили у житлові квартали Миколаївщини: ситуація в регіонах

Ворог націлив свою важку артилерію на Нікопольський район

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, та Білопільської громад. Були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС. На щастя, без втрат та руйнувань.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Шевченко, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

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Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Дніпропетровщина

Вчора ворог націлив свою важку артилерію на Нікопольський район, снаряди влучили по Марганецькій громаді. По Великомихайлiвськiй громадi Синельниківського району агресор вдарив з РСЗВ.

Попередньо, – без загиблих та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне.

Вчора ввечері ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ, також було обстріляне м. Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок. Без жертв.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках фронту противник намагається прорвати оборону наших військ. Протягом доби – безуспішні наступальні дії у районах Кремінної та Кузьминого.

Росіяни також здійснили артилерійські обстріли районів Новоселівського, Невського і Білогорівки. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Сьогодні зранку – ракетний авіа обстріл м. Авдіївка, влучання трьох ракет по центральній частині міста. Інформація щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих встановлюється, попередньо – без жертв серед цивільного населення.

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По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій, на ранок – активізація штурмових дій напрямок Красногорівки та Веселого та Водяного. Протягом доби ворог обстрілював Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Курахове, Залізне, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Південне, с.Красногорівка.

Пошкоджено 37 житлових будинків (з них: 5 – багатоквартирних), будівля виправної колонії, школа, дві господарчі споруди, три службових автомобіля, два цивільних автомобіля. По області за добу два загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог кілька разів завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 13 разів.

47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури. Одна людина дістала поранення.

російські окупанти атакували медзаклад у Херсоні. За оперативною інформацією, ворог завдав ударів по території медзакладу з безпілотників. Через ворожу атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, пацієнти та медики не постраждали. З деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

Нагадаємо, триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.