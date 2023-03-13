Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла

Будівля школи зруйнована

Сьогодні російські загарбники обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина, зруйнована школа. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка», –написав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також накрили вогнем Миколаївщину, є загиблі та поранені.

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До відома, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.