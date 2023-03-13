Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла
фото Андрій Єрмак/Телеграм

Будівля школи зруйнована

Сьогодні російські загарбники обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина, зруйнована школа. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла фото 1

«Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка», –написав Єрмак.

Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла фото 2

Нагадаємо, сьогодні росіяни також накрили вогнем Миколаївщину, є загиблі та поранені.

До відома, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: Донеччина росіяни втрати Андрій Єрмак Миколаїв школа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені
Сьогодні, 13:47
Загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження, їхню дитину 7 років доставили в лікарню
Обстріл Миколаївщини: загинуло подружжя, семирічний хлопчик залишився сиротою (фото)
Сьогодні, 12:19
Під час ракетної атаки росіяни намагалися з'ясувати, чи Україна вже отримала Patriot
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
Вчора, 21:30

Події в Україні

Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ на Луганщині: роз’яснення Гайдая
Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ на Луганщині: роз’яснення Гайдая
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
Жест доброї волі? Окупанти готують план евакуації в одній із областей
Жест доброї волі? Окупанти готують план евакуації в одній із областей
Влада Херсонщини термінового звернулась до громадян
Влада Херсонщини термінового звернулась до громадян
Є ознаки того, що ворог готує ракетний удар – «Південь»
Є ознаки того, що ворог готує ракетний удар – «Південь»
Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла
Росіяни ракетами обстріляли школу в Авдіївці, є загибла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
9627
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
9194
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
8485
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
5938
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
5848
Розпухший Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту