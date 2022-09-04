Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загорілись приватні будинки

У Нікополі за ніч понівечено п'ять житлових будинків

Ворог протягом ночі тричі вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені п'ять житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач», – йдеться в повідомленні.

У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу.

У інших районах ніч була без обстрілів.

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Раніше повідомлялося, що на території Синельниківського району виявлено впавший ворожий безпілотник «Орлан-10». Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.