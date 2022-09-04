Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загорілись приватні будинки
Валентин Резніченко/Telegram

У Нікополі за ніч понівечено п'ять житлових будинків 

Ворог протягом ночі тричі вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені п'ять житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач», – йдеться в повідомленні.

У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу.

У інших районах ніч була без обстрілів.

3 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що на території Синельниківського району виявлено впавший ворожий безпілотник «Орлан-10». Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: окупанти війна Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти двічі протягом дня обстрілювали Дніпропетровщину
Банкова відреагувала на обстріл Дніпропетровщини, де загинула дитина
Вчора, 20:37
На Дніпропетровщині виявлено ворожий безпілотник «Орлан-10»
На Дніпропетровщині впав російський безпілотник
Сьогодні, 00:19
У Миколаєві знову прогриміли вибухи
У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи
Сьогодні, 06:37

Події в Україні

ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували майже 50 тис. рашистів, – Генштаб
Британська розвідка назвала ще одну проблему окупантів
Британська розвідка назвала ще одну проблему окупантів
Ворог обстріляв лікувальні заклади у Миколаєві
Ворог обстріляв лікувальні заклади у Миколаєві
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
Тривають наступальні дії ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
Тривають наступальні дії ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи
У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
100K
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
37K
«Слуга» Тищенко із пов’язкою на руці насмішив мережу (фото)
33K
Заступник міністра повідомив про катастрофу на українсько-польському кордоні
29K
Рашисти після удару ЗСУ вперше не порахували втрати, – Арестович
20K
Усик зробив категоричну заяву про бій із Ф'юрі

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Вчора, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Вчора, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Вчора, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Вчора, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Вчора, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту