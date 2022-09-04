Дві ракети, випущені ворогом з Криму, приземлились на території півострова (відео)

Окупанти намагалися вдарити по Україні з Криму, проте ракети вирішили нікуди не летіти

Ракети впали на узбережжі Криму

Російські загарбники сьогодні вночі намагалися вдарити по Україні ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Проте дві ракети, які випустили рашисти вирішили повернутись назад. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Коротко про те, як дві ракети, які окупанти запустили сьогодні вночі по Україні, вирішили нікуди не летіти з півострова і впали на узбережжі. «Вообще не хочу улетать из Крыма, здесь так уютно, по домашнему», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.