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Сили ППО збили ракету над Миколаївщиною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО збили ракету над Миколаївщиною
Ворог випустив ракету повітряного базування Х-31
фото ілюстративне

Рашисти намагалися атакувати район Коблевого

Українські захисники знищили ворожу ракету, якою ворог намагався атакувати Миколаївщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«За інформацією ОК «Південь», вчора, 22 серпня, ракетою повітряного базування Х-31 атаковано Миколаївщину. Ракету, спрямовану в район Коблевого, збито силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань немає», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00 були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вночі, 23 серпня, о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Додамо, Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі. 

Теги: окупанти ЗСУ Миколаїв війна в Україні

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