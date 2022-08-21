Загроза ракетних ударів до Дня Незалежності: МВС дало поради українцям

23-25 серпня слід ховатися в укриття при кожній тривозі

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону.

«Що стосується порад громадянам на ці дні... Насамперед при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що лунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе», – сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що є інформація про ймовірні провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також у Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження.