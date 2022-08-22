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Чи закриватимуть Миколаїв на День Незалежності: відповідь ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи закриватимуть Миколаїв на День Незалежності: відповідь ОВА
Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва
фото з відкритих джерел

Миколаїв не закриватимуть 23-24 серпня

Жителі Миколаєва працюватимуть дистанційно на День Незалежності, проте місто не закриватимуть 23-24 серпня. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом. Прошу всіх бути максимально акуратними», – йдеться в повідомленні.

Також голова ОВА розвіяв міфи про наступ рашистів на місто.

«Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть», – додав Кім.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі. 

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Теги: війна в Україні День Незалежності Миколаїв

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