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Синоптик попередила українців про морози: коли очікувати похолодання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптик попередила українців про морози: коли очікувати похолодання
На північному сході буде від 1 морозу до 4 тепла
фото: glavcom.ua

На погоду в Україні впливає антициклон

Найближчої ночі в Україні очікуються морози. Мінусова температура буде на північному сході України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Найближчої ночі очікується +3...+10 градусів, на північному сході від 1 морозу до 4 тепла», – повідомила вона.

За словами Діденко, на погоду в Україні впливає антициклон, тому 12 жовтня у більшості областей опадів не передбачається. Лише у Карпатах та навколо них можуть бути невеликі дощі.  «Якісь умовні дві краплі ймовірні завтра на Чернігівщині та Київщині, але таке, максимум мряка», – уточнила синоптик.

Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13...+18 градусів. «По тижню різких змін у погоді поки не видно», – зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди снігопад Наталка Діденко

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