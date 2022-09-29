Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
Погода різко зміниться у другій частині жовтня

Погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг

Погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

За прогнозом синоптика, температурний фон у жовтні прогнозується в межах норми, місцями вище за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9 °С, у південній частині +10…+11 °С.

«Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях. Можливо, ще буде бабине літо, але про його терміни і тривалість поки що говорити зарано», – зазначив синоптик.

За даними Кібальчича, кількість опадів в Україні, ймовірно, виявиться значною з перевищенням норми на 20-40% і лише на півдні країни зволоження буде помірним, подекуди навіть з дефіцитом дощів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у п'ятницю, 30 вересня, невеликі, місцями помірні дощі. Температура повітря вночі підвищиться до +11°…+16°, вдень +18°…+23°, у центральних, південних та східних областях встановляться літні показники на рівні +23°…+28°.

Читайте також: Справжня зима: рятувальники показали фото засніжених Карпат

Теги: снігопад повітря прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
297K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
92K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
59K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
34K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
20K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
18K
Невже прозріла? Пропагандистка Симоньян закликала росіян «припинити брехати» (відео)

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту