В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень

Погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг

Погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

За прогнозом синоптика, температурний фон у жовтні прогнозується в межах норми, місцями вище за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9 °С, у південній частині +10…+11 °С.

«Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях. Можливо, ще буде бабине літо, але про його терміни і тривалість поки що говорити зарано», – зазначив синоптик.

За даними Кібальчича, кількість опадів в Україні, ймовірно, виявиться значною з перевищенням норми на 20-40% і лише на півдні країни зволоження буде помірним, подекуди навіть з дефіцитом дощів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у п'ятницю, 30 вересня, невеликі, місцями помірні дощі. Температура повітря вночі підвищиться до +11°…+16°, вдень +18°…+23°, у центральних, південних та східних областях встановляться літні показники на рівні +23°…+28°.

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