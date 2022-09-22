У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)

Варто утриматись від виходів у високогір'я найближчі дн

В українських Карпатах негода. Снігові перемети місцями до 80 см. Про це повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

«У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена. Варто утриматись від виходів у високогір'я найближчі дні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах.

До слова, у четвер, 22 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, однак без опадів буде на Сході. За прогнозами синоптиків, у Карпатах очікується мокрий сніг.