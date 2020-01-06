На Львівщині іноземна лижниця отримала травму голови



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У неділю під час катання в горах Львівщини травми отримали троє лижників

У Львівській області під час катання на горі Високий Верх травмувалися троє туристів, з них одна іноземка. Про це йдеться в даних департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«5 січня під час катання на лижах відділенням Славської пошуково-рятувальної групи на горі Високий Верх надано допомогу трьом травмованим туристам-лижникам», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мешканка Кишиніва, що у Республіці Молдова, 2005 року народження, отримала травму голови, мешканка Рівного, 1999 року народження, отримала травму правої ноги, а мешканець села Дерно, Волинської області 1990 року народження, отримав травму лівої ноги.

Нагадаємо, що під час новорічних свят президент України Володимир Зеленський відвідав гірськолижний курорт Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському. За інформацією деяких ЗМІ, глава держави зупинився в елітному п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort, найдешевший номер в якому коштує від 11 тисяч гривень. А президентський люкс - 100 тисяч гривень. Готель має spa-центр, басейн, сауни й тренажерний зал. Перебування vip-гостей, які тут зупиняються, ретельно охороняють.

Також у Буковелі зустрічав Новий рік одіозний олігарх Ігор Коломойський. Його разом з бізнес-партнерами помітили у місцевому барі «П'яна вишня».