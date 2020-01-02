У горах на Івано-Франківщині травмувався турист із Києва



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Рятувальники надали туристу першу медичну допомогу та транспортували до карети швидкої невідкладної допомоги

Рятувальники надали допомогу киянину

1 січня о 11:28 до Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що в урочищі Піскава селища Осмолода Рожнятівського району потребує допомоги турист.

Як стало відомо, чоловік,1979 р.н., житель Києва, у складі групи з 11 осіб, рухаючись по лижному маршруту в гірській місцевості, отримав травму нижньої кінцівки і не міг самостійно продовжувати рух. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До місця події було направлено рятувальників Осмолодського пошуково-рятувального відділення у складі трьох чоловік на однієї одиниці техніки.

О 13:00 рятувальники зустріли потерпілого в задовільному стані, надали йому першу медичну допомогу та транспортували до карети швидкої невідкладної медичної допомоги в селище Осмолода.

Як повідомлялося, ДСНС попереджає про початок сніголавинного сезону у гірських районах країни.

Нагадаємо також, що 1 січня 2020-го о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області. Для пошуку заблукалого туриста вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина. О 7:00 туриста знайшли в районі підніжжя гори Говерла між полонинами Гропа та Кознєска. Медичної допомоги чоловік не потребував.