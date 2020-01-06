Синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року



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Метеорологи прогнозують м'яку зиму

На українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур.

Про це заявила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух, передає «Сегодня».

2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

«Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати та Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях», – аналізує начальник відділу кліматичних досліджень і довгострокового планування прогнозу погоди УкрНДІ гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань заявляє, що зима буде холодною і з частими снігопадами, весна пізньою, але травень «літнім», літо – спекотним і дощовим, крім серпня, який «відпрацює» за останні два місяці, а осінь – ранньою та з одним бабиним літом на початку жовтня.

Як повідомлялося, красивого і снігового Різдва в Україні у 2020 році не передбачається. Як повідомлялося, на Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -5 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.