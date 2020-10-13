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    В Африці третій день на горі Кіліманджаро палають схили

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    Прогнозують, що стихійне лихо зупинять до вечора вівторка - В Африці третій день на горі Кіліманджаро палають схили
    Прогнозують, що стихійне лихо зупинять до вечора вівторка

    У гасінні пожежі задіяні сотні рятувальників, а також студентів і добровольців

    У Танзанії палають схили найвищої гори африканського континенту – Кіліманджаро, що сягає майже 6 км. Про це повідомляє Reuters.

    Пожежа виникла в неділю в таборі відпочинку на шляху двох туристичних маршрутів. Через сильний вітер згодом вогонь поширився на інші ділянки гори.

    Представники Служби національного парку Танзанії, на території якого розташована Кіліманджаро, заявляють, що ситуація майже під контролем.

    За словами волонтерів, вітер стих і навряд чи зможе роздмухати вогонь, а тривалість пожежі обумовлена рельєфом гори, що ускладнює гасіння. Прогнозують, що стихійне лихо зупинять до вечора вівторка.

    Гора Кіліманджаро належить до «семи вершин» – найвищих гір світу, і займає друге місце після Евересту. Кіліманджаро насправді є вулканом, виверження якого люди жодного разу не бачили. Ця височина щороку збирає понад 50 тисяч туристів.

    Нагадаємо, що на Прикарпатті загорівся склад із зерном.

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