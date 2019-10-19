Синоптики прогнозують Україні найхолоднішу зиму за останні 30 років



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Цього року довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами

Синоптики попереджають про рекордні морози і снігопади взимку в Україні.

Про це повідомляє «Українська кліматична мережа» на своїй сторінці у Facebook.

«Зими в Україні нині екстремальні. Цього року довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами – найсильнішими за 30 років», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно зі щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України – їх принесуть вітри з Сибіру. У січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму, чекають і на потужні снігопади.

Як пояснила кліматолог Світлана Краковська, погода стає більш екстремальною, і відхилення від норм значно збільшується. За її словами, якщо раніше погоду в Україні формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану, забезпечуючи досить м’який клімат, то зараз все частіше до України заносить сухе гаряче повітря з півдня або холодне з Арктики.

Саме тому тепер так часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду, зазначила вона.

Нагадаємо, Київ вже почав готуватися до снігопадів.