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На Хмельниччині та Полтавщині прильоти: деталі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
На Хмельниччині та Полтавщині прильоти: деталі
фото з відкритих джерел

У Кременчуцькому районі на Полтавщині рашисти влучили в об'єкт інфраструктури

У Хмельницькій громаді зафіксували два влучання, частина Хмельницького наразі без електропостачання, повідомив керівник ОВА Сергій Гамалій.

У Кременчуцькому районі на Полтавщині влучили в об'єкт інфраструктури, повідомив керівник ОВА Дмитро Лунін. «Приліт» у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!», – написав він в соцмережі. 

Також рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному. 

Удень 15 листопада, під час масованого ракетного удару по Україні, вибухи пролунали у Ковелі на Волині. Прильоти підтвердив очільник Волинської обласної військової адмінастрації Юрій Погуляйко.

У Житомирі 15 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, місто частково залишилося без води та світла. 

Удень 15 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну стало відомо, що у Львові частково зникло електропостачання. 

Теги: Полтава місто рашисти Хмельницкий

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