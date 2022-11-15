На Хмельниччині та Полтавщині прильоти: деталі

У Кременчуцькому районі на Полтавщині рашисти влучили в об'єкт інфраструктури

У Хмельницькій громаді зафіксували два влучання, частина Хмельницького наразі без електропостачання, повідомив керівник ОВА Сергій Гамалій.

У Кременчуцькому районі на Полтавщині влучили в об'єкт інфраструктури, повідомив керівник ОВА Дмитро Лунін. «Приліт» у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!», – написав він в соцмережі.

Також рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному.

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