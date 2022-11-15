У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер
Українці, перебувайте в укриттях!
Удень 15 листопада під час масованого ракетного удару по Україні вибухи пролунали у Ковелі на Волині. Прильоти підтвердив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Також ситуацію в місті прокоментував мер Ігор Чайка.
Нагадаємо, по всій Україні працюють сили протиповітряної оборони.
Увага! Не фотографуйте та не викладайте в мережу фото/відео ракетних влучань та роботи сил ППО! Не працюйте на ворога!
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