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У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер
Наразі точно не відомо, куди саме влучили рашисти
фото з відкритих джерел

Українці, перебувайте в укриттях!

Удень 15 листопада під час масованого ракетного удару по Україні вибухи пролунали у Ковелі на Волині. Прильоти підтвердив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер фото 1

Також ситуацію в місті прокоментував мер Ігор Чайка.

У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер фото 2
У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер фото 3

Нагадаємо, по всій Україні працюють сили протиповітряної оборони.

Увага! Не фотографуйте та не викладайте в мережу фото/відео ракетних влучань та роботи сил ППО! Не працюйте на ворога! 

Теги: обстріл вибух Волинська область

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