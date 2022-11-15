У Ковелі на Волині є прильоти, місто знеструмлене – мер

Наразі точно не відомо, куди саме влучили рашисти

Українці, перебувайте в укриттях!

Удень 15 листопада під час масованого ракетного удару по Україні вибухи пролунали у Ковелі на Волині. Прильоти підтвердив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Також ситуацію в місті прокоментував мер Ігор Чайка.

Нагадаємо, по всій Україні працюють сили протиповітряної оборони.

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