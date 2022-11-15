Житомир залишився без світла після вибухів

Над областю працює система ППО

У Житомирі 15 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, місто частково залишилося без води та світла, повідомляє «Суспільне». Наразі незрозуміло, чи був у місті «приліт».

Однак голова Житомирської ОВА Сергій Сухомлин у своєму Telegram-каналі повідомив, що над територією області працює система ППО.

«В черговий раз наголошую на повній забороні на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони та падіння уламків», – написав Сергій Сухомлин.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки.