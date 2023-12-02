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Ситуація в регіонах: атака дронів на Одещину та понад 80 ударів по Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: атака дронів на Одещину та понад 80 ударів по Херсонщині
Наслідки ворожих обстрілів в одному з лікувальних закладів Херсона
фото: Роман Мрочко/Telegram

За день від ворожих обстрілів загинули дві людини, ще троє – отримали поранення

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали дев'ять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (18 вибухів), ворог із мінометів обстріляв Корюківський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вісім вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 99 ударів по 17 населених пунктах області. Рашисти атакували 14 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новодарівку, Білогір'я та П'ятихатки, а також здійснили п’ять РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки. По території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Червоного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артударів. Під час ворожого удару обстрілу пошкоджено будинок та господарську споруду. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Уночі під удар потрапила Червоногригорівська громада Нікопольського району. По ній агресор цілив з важкої артилерії. Минулося без жертв. Оборонці з ПвК «Схід» збили ракету над Дніпровським районом. Ворог чотири рази протягом вчорашнього дня гатив по Нікопольщині. Вранці – по районному центру. А надвечір – по Марганецькій громаді. Усюди застосовував важку артилерію. Без жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, де силами оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися приблизно 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Луганщина

Учора росіяни вдарили з авіації по Серебрянському лісу, територію якого намагалися штурмувати вісім разів. Ще декілька атак ворога зупинені поблизу Стельмахівки. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 127 обстрілів (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, смт Північне, с. Тоненьке, с. Майорськ, с. Богданівка, с. Богоявленка, с. Веселий Гай, с. Ганнівка, с. Предтечине, с. Трудове. Пошкоджено 21 житловий будинок. На Донеччині за добу: одна людина загинула, дво поранені.

Миколаївщина

Учора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки Куцурубської громади. Вночі ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка. Постраждалих немає. Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Уночі противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу Shahed з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах області.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (338 снарядів), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (38 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні. Внаслідок нічного російського обстрілу Тягинки загинув чоловік. Рятувальники виявили тіло місцевого жителя внаслідок обстеження ураженої ділянки. Вчора вдень обстріляла житловий будинок в Іванівці. У власній оселі постраждала 71-річна місцева жителька. Її шпиталізували з вибуховою травмою. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілій допомогу. За добу по області: одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Теги: Україна обстріл війна Одещина Херсонщина

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