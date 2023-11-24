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Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: Строковики, чий термін служби закінчився, будуть демобілізовані

Сьогодні, 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі «Українському радіо».

«Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх», – розповів Данілов.

Нагадаємо, нардепи готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

До відома, «слуга» Безугла винесла на обговорення питання щодо служби в армії одного з членів сім’ї.

Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: військові Олексій Данілов демобілізація війна

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