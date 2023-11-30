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Прем'єр Польщі підтримав протестувальників на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Польщі підтримав протестувальників на кордоні
Протест на українсько-польському кордоні триває з 6 листопада
фото з відкритих джерел

Моравецький анонсував домовленості, які можуть розвантажити затор на кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що повернення до дозволів для українських перевізників стане альтернативою у рамках страйку на кордоні, який триває вже 24 дні. Про це пише PAP.

Зазначається, що під час засідання Сейму Моравецький сказав, що розуміє багато аргументів протестувальників на кордоні з Україною.

«Наша делегація в Києві погодила деякі зміни, які, можливо, призведуть до того, що ці порожні вантажівки, що повертаються через кордон, будуть пропускатися, що вже в деякій мірі розвантажить затор і цей протест», – заявив він.

Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури під час Ради Міністрів інфраструктури Євросоюзу отримав директиви, метою яких буде повернення до колишньої дозвільної системи.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд в бездіяльності. 

Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Читайте також: Заблокований кордон. Чи означає це, що нас не чекають в ЄС?
Теги: Польща Україна протест кордон

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