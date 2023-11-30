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Уночі РФ випустила по Україні 20 дронів і ракети: дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі РФ випустила по Україні 20 дронів і ракети: дані Генштабу
Уночі в багатьох областях України працювали сили ППО
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Українськими захисниками знищено 14 ударних БпЛА

У ніч на 30 листопада російські окупанти знову завдали удару по нашій державі. Ворог застосував вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби РФ вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С-300. 

Загалом ворог за добу завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області; Новомихайлівка, Авдіївка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Близько 5:30 вибухи прогриміли у Шепетівському районі Хмельниччини. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник ракета

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