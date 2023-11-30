Уночі РФ випустила по Україні 20 дронів і ракети: дані Генштабу

Українськими захисниками знищено 14 ударних БпЛА

У ніч на 30 листопада російські окупанти знову завдали удару по нашій державі. Ворог застосував вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

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Минулої доби РФ вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С-300.

Загалом ворог за добу завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області; Новомихайлівка, Авдіївка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомлялося, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Близько 5:30 вибухи прогриміли у Шепетівському районі Хмельниччини. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.