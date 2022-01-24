Скандальний екссуддя Ємельянов відмовився спілкуватися з журналістами у суді

У суді розглядається кримінальна справа про тиск на суддів

У Дніпровському районному суді Києва 20 січня 2021 року під головуванням судді Олени Козачук відбулося чергове засідання у кримінальній справі №757/40360/20-к, де обвинувачуваним проходить колишній скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов. Засідання відклали на 10 лютого через неявку деяких учасників процесу та їхніх представників (відео з судового засідання див. тут), повідомляє «Нова влада».

У рамках кримінального провадження №42018000000001398 екссуддю та ще декількох осіб звинувачують у незаконному втручанні у діяльність судових органів, в роботу автоматизованої системи суду та винесенні неправомірних рішень. Максимальний строк позбавлення волі за цими звинуваченнями 10 років.

Дана справа була виділена з іншого кримінального провадження – №42013110000001050, про яке писав Центр протидії корупції. З судових ухвал у даному провадженні вбачається, що колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков та його колишній заступник Артур Ємельянов, а також працівники апарату господарських судів України, використовуючи своє службове становище, здійснювали втручання в діяльність системи господарських судів України.

Як повідомляє Hromadske.ua, у виділеному провадженні серед потерпілих три судді – Ганна Бондаренко, Алла Зіневич, Сергій Ковтун. За даними слідства, саме на них чинили тиск обвинувачені. Окрім них, серед потерпілих ще є юридична особа ТОВ «Киянка-Плюс», навколо якої мав місце корпоративний конфлікт. Обвинувачені ж тоді, за даними слідства, незаконно сприяли одній зі сторін. На основі звернення потерпілої Алли Зіневич до Вищої ради правосуддя й звільнили Ємельянова з посади судді у березні 2021 року.

Під час судового слухання під будівлею Дніпровського районного суду проходив мітинг громадських активістів, які прийшли висловити своє обурення тим, що колишнього «суддю Януковича з Донецька» – Ємельянова – все ніяк не можуть притягнути до відповідальності за багатьма епізодами. На думку пікетувальників, справи проти екссудді затягуються, їх навмисно розвалюють, а сам підозрюваний продовжує залишатися на свободі, впливаючи на свідків, суди та хід проваджень.

Пікет під Дніпровським районним судом Києва

Як повідомив журналістам один з організаторів пікету, керівник громадської організації «Нова столиця» Йосип Мигович (відео див. тут): «Ми розраховуємо на справедливе рішення суду у справах проти екссудді, щоб Ємельянов поніс відповідальність за втручання в роботу судів, за незаконне збагачення та зловживання своїм становищем. Ємельянова всі обвинувачують у тому, що він проводив неймовірний тиск на суддів, на своїх колег, будучи на керівних посадах. Доходило до того, що він навіть шантажував та погрожував. Його прив’язують до кримінальних елементів, коли, уявіть собі, суддям погрожували фізичними розправами... Проте, як ви бачите, до сих пір йде судова волокіта».

«Говорять, що його статки сягають мільйонів та мільйонів доларів США по всьому світу. Ви ж розумієте, Ємельянов – не підприємець, він не фінансовий геній, він прийшов адвокатом, став суддею, зайшов у поле зору Януковича, у нього стрімко зросла кар`єра, а зараз він себе дуже класно відчуває. Вважаю, наша держава повинна повертати в Україну закордонні статки. Кожний такий епізод, як у одіозного судді Ємельянова – це величезні кошти, які потрібні на пенсії…», – додав він, пояснюючи причини невдоволення громадського середовища.

На судовому засіданні Артур Ємельянов відмовився спілкуватися із журналістами (див. нижче відео). Медійники хотіли запитати у екссуді про перебіг поточного слухання та про інші кримінальні справи щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ємельянов сказав, що «зараз ні, без коментарів, я коментую, але ви направляйте питання адвокату що стосується цієї справи».

Нагадаємо, екссуддя Артур Ємельянов фігурує у кримінальному провадженні №42015000000001756 стосовно можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою панамської компанії «Restwood Products Corporation».

Держфінмоніторинг виявив значне перевищення видатків судді, у порівнянні з його офіційними доходами, та сумнівні фінансові операції, які вказують на можливе відмивання коштів. Також, як писало видання «Лівий берег», у 2015 році на закордонних рахунках судді Вищого госпсуду (ексзаступника голови цього суду) було заарештовано більше 13 млн швейцарських франків. Серед таких на той час значився Артур Ємельянов.

Раніше журналісти Bihus.info зафіксували як Артур Ємельянов біля таємного офісу зустрічався із суддею Господарського суду Києва Романом Бойком. Ємельянов працював з ним, коли був головою Госпсуду Києва, а Бойко тоді був його заступником. Роман Бойко виступав свідком у кримінальному провадженні, в якому Ємельянову висунуто підозру (про втручання в роботу суддів та автоматизованої системи розподілу судових справ).