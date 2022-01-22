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    Соратник Джуліані, який шукав компромат на Байдена в Україні, отримав рік в’язниці

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    Соратник Джуліані бізнесмен Фруман отримав вирок за незаконне фінансування виборів у США - Соратник Джуліані, який шукав компромат на Байдена в Україні, отримав рік в’язниці
    Соратник Джуліані бізнесмен Фруман отримав вирок за незаконне фінансування виборів у США
    фото: АР

    Фруман визнав свою провину в суді, заявивши, що «це ганьба, яка буде жити зі мною вічно»

    Американського бізнесмена Ігоря Фрумана, який допомагав Рудольфу Джуліані шукати в Україні компромат на Джо Байдена, засудили до року і одного дня ув'язнення, а також штрафу в $10 тис. у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії. Про це повідомляє Associated Press.

    Повідомляється, що таке рішення прийняв суд Нью-Йорка.

    Бізнесмен Ігор Фруман зізнався в тому, що вимагав у російського підприємця Андрія Муравйова $1 млн на пожертвування республіканцям в Неваді, Флориді та інших штатах для запуску бізнесу з виробництва медичної марихуани.

    Прокурори просили для нього від трьох до чотирьох років ув'язнення.

    Як заявив суддя окружного суду в Південному окрузі Нью-Йорка Пол Оеткен - злочин, пов'язаний із залученням іноземних грошей для політичних кампаній в США, є серйозним і заслуговує тюремного ув'язнення, оскільки ситуація підриває чесність виборів і демократію в США.

    Сам же Фруман визнав свою провину в суді, заявивши, що «це ганьба, яка буде жити зі мною вічно».

    Бізнесменові було наказано з'явитися 14 березня у в'язницю.

    Нагадаємо, Федеральне журі визнало винним екссоратника Рудольфа Джуліані Льва Парнаса у незаконному фінансуванні виборів у США. Він працював з експрезидентом США Дональдом Трампом.

    За даними слідства, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман, отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та направили їх на фінансування виборчих кампаній в США.

    Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

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    Теги: США Дональд Трамп гроші документи суддя фінансування Рудольф Джуліані
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    Соратник Джуліані, який шукав компромат на Байдена в Україні, отримав рік в’язниці