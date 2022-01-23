Колишній генпрокурор розповів, що буде далі із «справою Порошенка»

На думку Рябошапки, справа Порошенка в її поточному вигляді не має судової перспективи

«Кримінальну справу проти Порошенка влада намагатиметься надалі особливо не афішувати»

Звинувачення у державній зраді, висунуті Петру Порошенку, є необґрунтованими, а саму справу проти п’ятого президента у подальшому намагатимуться не афішувати, бо вона не має особливих судових перспектив. Такої думки дотримується колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

«На мою думку, підозра Порошенку не містила обґрунтованих підстав, щоб її оголошувати. До речі, сама ж влада визнає, що нібито існувала певна схема, на якій наживалися конкретні посадовці. Однак це точно не державна зрада, а економічний злочин», – пояснює Рябошапка.

Колишній генпрокурор додав, що, на його думку, ухвалюючи рішення про обрання Порошенку запобіжного заходу, суддя Олексій Соколов послуговувався інстинктом самозбереження – цим і пояснюється те, що для Порошенка обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. «Щоправда, обставина, за якої суддя три дні виносив рішення, може свідчити про його комунікацію з владою. А, отже, порушення таємниці нарадчої кімнати. Якщо це так, то ухвалу про запобіжний захід може бути скасовано», – припустив Руслан Рябошапка.

Колишній очільник Офісу Генпрокурора впевнений, що з юридичної точки зору «справа Порошенка» не має перспективи, і невдовзі її забудуть, як справу про призначення колишнього розвідника Сергія Семочка або про замах на Сергія Шефіра.

«Тому кримінальну справу проти Порошенка влада намагатиметься надалі особливо не афішувати. Будуть продовжувати терміни досудового розслідування до завершення президентської каденції Зеленського», – вважає колишній генеральний прокурор.

Нагадаємо, 19 січня Печерський райсуд обрав лідеру «Європейської солідарності», п’ятому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у справі про «державну зраду». Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

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