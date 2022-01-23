Порошенко розповів про «божевілля і неадекватність влади» (відео)

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. Про це Порошенко заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту, що я представляю «Європейську Солідарність» в Парламентській Асамблеї НАТО. Є рішення глави делегації про включення мене до складу української делегації в Міжпарламентській раді Україна-НАТО. Є квиток до Брюсселя, і що важливо – квиток назад», – заявив Порошенко.

За словами Порошенка, особисте зобов’язання, яке на нього наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих.

«Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади під час війни. Яку вавку треба мати в голові, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва», – додав політик.

Порошенко зазначив, що з початку року Зеленський ще жодного разу не брав до рук свою «улюблену погремушку» – він так і не скликав РНБО, щоби розглянути ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю.

«Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія. Замість того, щоб боротися з Путіним, він бореться зі мною. Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Від нього, на жаль, залежить доля України», – резюмував п'ятий президент України.

Нагадаємо, раніше народні депутати з фракції «Європейська солідарність» ініціювали невідкладний прийом в Офісі генеральної прокурорки, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюсселя на Міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

«Лідер «ЄС» є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни», – написала Геращенко у Facebook.

Відомо, що 21 січня прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка. Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.

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