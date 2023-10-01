Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру

Говорити про те, що росіяни збирають виходити з Бахмута, поки не доводиться

Росія зігнала у Бахмут понад 10 тисяч окупантів. Там перебувають танкові, мотострілецькі й десантні полки. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Щодо Бахмута, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої», – сказав він.

За словами речника, говорити про те, що росіяни збирають виходити з Бахмута, поки не доводиться. Він також наголосив, що українські війська поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат.

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«Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику», – наголосив Євлаш.

Нагадаємо, українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Для цього потрібно, аби окупанти втратили північний фланг поблизу міста.

Також ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України.

До слова, Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції