Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
Біля Бахмута тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Говорити про те, що росіяни збирають виходити з Бахмута, поки не доводиться

Росія зігнала у Бахмут понад 10 тисяч окупантів. Там перебувають танкові, мотострілецькі й десантні полки. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Щодо Бахмута, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої», – сказав він.

За словами речника, говорити про те, що росіяни збирають виходити з Бахмута, поки не доводиться. Він також наголосив, що українські війська поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат.

«Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику», – наголосив Євлаш.

Нагадаємо, українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Для цього потрібно, аби окупанти втратили північний фланг поблизу міста.

Також ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України.

До слова, Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції

Читайте також: Чому складно збивати дрони на Харківщині: пояснення ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють щільність мінних загороджень – Генштаб
Вчора, 19:40
Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута
ЗСУ можуть напівоточити росіян у Бахмуті: названо умову
Вчора, 16:40
За добу сталося 21 бойове зіткнення
Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
29 вересня, 07:00

Події в Україні

Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)
Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)
Вибух нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини
Вибух нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини
ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку
ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
33K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
18K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
16K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
16K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту