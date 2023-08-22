ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт

Українцям вдалося значно модернізувати ракету С-200 і тепер її дуже складно збити

Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління. Про це пише Forbes зі слів Трента Теленка, колишнього аудитора з якості Агентства з управління оборонними контрактами США, добре знайомого з С-200 і його ракетою 5В28.

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На думку експерта, ЗСУ перетворили восьмитонну ракету 5В28 С-200, яку радянське бюро озброєння КБ-1 розробило для збиття американських бомбардувальників з ядерними боєголовками, на найпотужнішу українську зброю глибокого удару за допомогою нової головки самонаведення. Експерт вважає, що українці могли поставити на них бортову радіолокаційну станцію (РЛС) від ракет «Грім-2», які українське КБ «Південне» розробляє як заміну наявних балістичних ракет «Точка-У».

Ракета 5В28 – величезна і на ній напевно є місце для більш малорозмірної та сучасної боєголовки Грім-2, вважає Теленко. Він каже, що в ракету можна додати радар міліметрового діапазону, який дасть змогу точніше змінювати траєкторію під час польоту до цілі. Із сучасною головкою самонаведення комплекс С-200 стає потужною ударною зброєю з дальністю удару 402 км, а якщо вірити «істерикам» російських пропагандистів, то і зовсім 600 кілометрів, зазначає експерт.

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В успішних ударах ЗСУ по військових об'єктах у глибині Росії не варто надто вже звинувачувати їхню ППО, каже Теленко. На його думку, більшості засобів протиповітряної оборони буде складно уразити ракету 5V28, яка наближається і яка на максимальній швидкості чотири Махи (характеристичне число, що визначається відношенням швидкості руху тіла в рідині чи газі до швидкості звуку в цьому середовищі може подолати максимальну дальність польоту всього за п'ять хвилин – «Главком»).

Навіть найкращим американським засобам протиповітряної оборони повинно трохи пощастити, щоб вразити ракету, що летить із такою швидкістю. Хоча, справедливості заради, зазначає експерт, українські ППО успішно використовували американські ракети Patriot для перехоплення російських ракет «Кинджал», швидкість яких перевищує п'ять Махів.

«Росіяни продовжують заявляти про знищення ракет 5В28, але все це без кадрів перехоплення, що мають очевидні докази», – пояснює Теленко.

Нагадаємо, Росія атакує Україну ракетами, які тільки нещодавно були випущені з конвеєра і не пройшли всіх випробувань.

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До слова, Сполучені Штати Америки провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування неподалік узбережжя на півдні штату Каліфорнія.