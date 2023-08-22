Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
ЗСУ застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління
фото з відкритих джерел

Українцям вдалося значно модернізувати ракету С-200 і тепер її дуже складно збити

Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління. Про це пише Forbes зі слів Трента Теленка, колишнього аудитора з якості Агентства з управління оборонними контрактами США, добре знайомого з С-200 і його ракетою 5В28.

На думку експерта, ЗСУ перетворили восьмитонну ракету 5В28 С-200, яку радянське бюро озброєння КБ-1 розробило для збиття американських бомбардувальників з ядерними боєголовками, на найпотужнішу українську зброю глибокого удару за допомогою нової головки самонаведення. Експерт вважає, що українці могли поставити на них бортову радіолокаційну станцію (РЛС) від ракет «Грім-2», які українське КБ «Південне» розробляє як заміну наявних балістичних ракет «Точка-У».

Ракета 5В28 – величезна і на ній напевно є місце для більш малорозмірної та сучасної боєголовки Грім-2, вважає Теленко. Він каже, що в ракету можна додати радар міліметрового діапазону, який дасть змогу точніше змінювати траєкторію під час польоту до цілі. Із сучасною головкою самонаведення комплекс С-200 стає потужною ударною зброєю з дальністю удару 402 км, а якщо вірити «істерикам» російських пропагандистів, то і зовсім 600 кілометрів, зазначає експерт.

В успішних ударах ЗСУ по військових об'єктах у глибині Росії не варто надто вже звинувачувати їхню ППО, каже Теленко. На його думку, більшості засобів протиповітряної оборони буде складно уразити ракету 5V28, яка наближається і яка на максимальній швидкості чотири Махи (характеристичне число, що визначається відношенням швидкості руху тіла в рідині чи газі до швидкості звуку в цьому середовищі може подолати максимальну дальність польоту всього за п'ять хвилин – «Главком»).

Навіть найкращим американським засобам протиповітряної оборони повинно трохи пощастити, щоб вразити ракету, що летить із такою швидкістю. Хоча, справедливості заради, зазначає експерт, українські ППО успішно використовували американські ракети Patriot для перехоплення російських ракет «Кинджал», швидкість яких перевищує п'ять Махів.

«Росіяни продовжують заявляти про знищення ракет 5В28, але все це без кадрів перехоплення, що мають очевидні докази», – пояснює Теленко.

Нагадаємо, Росія атакує Україну ракетами, які тільки нещодавно були випущені з конвеєра і не пройшли всіх випробувань.

До слова, Сполучені Штати Америки провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування неподалік узбережжя на півдні штату Каліфорнія.

Читайте також: Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
Теги: ракета ЗСУ росія системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
Посольство України закликало Ізраїль вирішити проблеми з в'їздом українців
20 серпня, 22:30
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
14 серпня, 15:55
Запорізька АЕС окупована Росією з березня 2022 року
Окупанти намагаються обмежити доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
8 серпня, 07:19
Білоруси просять обміняти їх на українських військовополонених
Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)
7 серпня, 16:28
Російський гуморист Винокур смішно похвалив здоров'я Володимира Путіна
«Ще здатен спускатися трапом літака»: гуморист хотів похвалити Путіна, але осоромився
2 серпня, 16:06
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
31 липня, 08:19
На озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях
Німецькі політики закликали уряд передати Україні далекобійні ракети Taurus
29 липня, 13:35
Менендес наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей та їх незаконного усиновлення у РФ
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
29 липня, 12:16
ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт
ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт
25 липня, 10:59

Девайси

ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»
Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»
ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)
ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)
Москва погрожує світу російським смартфоном
Москва погрожує світу російським смартфоном
Австралія робитиме «невидимі» винищувачі F-35A
Австралія робитиме «невидимі» винищувачі F-35A

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
19K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
8057
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5644
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
5241
Сексуальна революція в Україні. Що задумали нардеп Железняк та його колеги
4927
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Сьогодні, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту