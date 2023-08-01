Чому складно збивати дрони на Харківщині: пояснення ЗСУ

Загальний відсоток збиття дронів українською ППО залишається близько 75%

Сили ППО не завжди можуть збити всі випущені «Шахеди» по Харкову та області, оскільки місце пуску в рф знаходиться дуже близько до місць прильоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ігнат нагадав, що цієї ночі до Харкова долетіли п'ять іранських дронів.

«І знову ж таки є питання – начебто вчора збили, позавчора не збили. Така ситуація, як із балістичним озброєнням та артилерією. Чим ближче до місця влучання місце пуску, тим більше у ворога шансів вчинити свої злочинні дії», – сказав він.

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Речник звернув увагу, що Курська область росії, звідки запускають дрони, дуже близько до Харківщини, фактично це прифронтовий регіон.

«Не завжди вдається знищувати, особливо вночі. Ворог несподівано завдає ударів. Тому іноді результати не зовсім втішні щодо збивання тієї чи іншої повітряної цілі», – додав він.

Загальний відсоток збиття БПЛА нашою ППО залишається близько 75%. Але ворог нарощуватиме виробництво безпілотників, росіяни мають поставки з Ірану, крім того – збирають їх на своїй території.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.