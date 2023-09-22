Україна й США домовилися про спільне виробництво систем ППО

Під час зустрічі сторони обговорили системне посилення України та посилення українських оборонних спроможностей

Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем

Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції», – написав Зеленський.

Глава держави також подякував США за наданий новий оборонний пакет на $375 млн.

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«Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз», – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили системне посилення України та посилення українських оборонних спроможностей. Зеленський відзначив, що далі команди працюватимуть над реалізацією цих домовленостей.

Нагадаємо, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.