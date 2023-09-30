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ЗСУ можуть напівоточити росіян у Бахмуті: названо умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ можуть напівоточити росіян у Бахмуті: названо умову
Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута
фото з відкритих джерел

Окупанти на північному фланзі Бахмутського напрямку використовують тактику динамічного захисту

Українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Для цього потрібно, аби окупанти втратили північний фланг поблизу міста. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута, оскільки його втрата може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого. Далі це може призводити до різних наслідків, звичайно, противнику буде важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші сили», – сказав Євлаш.

За його словами, окупанти на північному фланзі Бахмутського напрямку використовують тактику динамічного захисту, а також намагаються атакувати. При цьому, як зазначив речник, росіяни мають проблеми з логістикою, бо ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка.

«Це ускладнює йому використання цієї артерії, ворог намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема, які ведуть з тимчасово окупованої території», – додав речник.

Нагадаємо, ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України.

До слова, Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції

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Теги: окупанти Горлівка військові ворог Бахмут росіяни

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