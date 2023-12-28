Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)

Росія зазнає колосальних втрат, однак це не заважає їй продовжувати намагатись захопити наші території

Росія втрачає у злочинній повномасштабній війні проти України не тільки кораблі, а й особовий склад. Українські захисники знищили 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

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Йдеться про аеророзвідку, екіпажі FPV-дронів РУБпАК «Сови», 36 бригаду морської піхоти, «Курʼєрів апостола Петра», чорний батальйон миколаївських морпіхів, 501 окремий батальйон морської піхоти та бойових побратимів суміжних підрозділів.

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Зазначається, що Росія зазнає колосальних втрат, однак це не заважає їй продовжувати намагатись захопити наші території.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.