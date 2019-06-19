Слідству доведеться з’ясувати роль Аксьонова в збитті МН17 та назвати членів екіпажу «Буку» - МЗС



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

Судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди

Оприлюднені 19 червня Спільною слідчою групою результати розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 мають ключове значення, адже дають остаточну відповідь на питання, звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію.

Про це заявили в МЗС України.

«Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння. Слідству доведеться з’ясувати роль т.зв. «прем’єр-міністра Криму» Сергія Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців - членів екіпажу «Буку», - підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

В МЗС зауважили, що всі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, укладеною 7 липня 2017 року.

«Зазначена угода створює належне правове підґрунтя для ретельного та правомірного судового розгляду результатів розслідування Спільної слідчої групи, в рамках якої українські правоохоронні органи співпрацюють з правоохоронними органами держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака», - говориться у повідомленні.

МЗС звернуло увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів щодо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм. Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.

«Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року», - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

Як відомо, на пресконференції в Утрехті 19 червня представники міжнародної слідчої групи (JIT) оприлюднили фрагменти перехоплених телефонних розмов, з яких випливає, що високопосадовці Російської Федерації влітку 2014 року брали участь в обговоренні постачань летальних озброєнь терористам Донбасу.

Перший фрагмент датовано 8 червня 2014 року, коли «міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін зв'язався телефоном із помічником глави російської окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим і попросив сприяти в постачаннях військової допомоги з Росії.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.