Нідерланди звернуться до Росії та України щодо допитів чотирьох підозрюваних в збитті MH17



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Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року

«Ми не звертаємося з проханням про екстрадицію. Тому що це заборонено українською та російською конституцією», - зауважив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.

Про це заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке на пресконференції в середу в Утрехті (Нідерланди).

«Ми звернемося до Російської Федерації з проханням видати цих підозрюваних. Ми також ставитимемо вимоги допитати цих підозрюваних. Також буде формальне звернення до України, щоб допитати українського підозрюваного», - сказав Вестербеке.

«Ми не звертаємося з проханням про екстрадицію. Тому що це заборонено українською та російською конституцією, але ми ще раз закликаємо Російську Федерацію до співпраці», - додав прокурор.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Джерело: Інтерфакс-Україна