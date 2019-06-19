СБУ оголоcила підозри трьом росіянам і українцю, які збили МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Фото: Reuters

У справі за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17 фігурує громадянин України Харченко Л.В.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Про це 19 червня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що слідчими Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», яке призвело до загибелі 298 людей, складено повідомлення про підозру:

- громадянину Російської Федерації Гіркіну І.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину Російської Федерації Дубінському С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину Російської Федерації Пулатову О.Ю. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;

- громадянину України Харченку Л.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

«Триває досудове розслідування», - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.