Bellingcat назвав імена ще кількох бойовиків, причетних до збиття МН17 графіка



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Інформація про деяких з цих осіб раніше не публікувалася ні Bellingcat, ні іншими організаціями та ЗМІ

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

Доповідь була опублікована у середу, незадовго до оприлюднення нових результатів розслідування катастрофи Спільною слідчою групою у Нідерландах.

Інформація про деяких з цих осіб раніше не публікувалася ні Bellingcat, ні іншими організаціями та ЗМІ. Bellingcat, зокрема, наводить організаційну схему, на якій зазначено позицію в ієрархічній структурі «ДНР» в липні 2014 року більшості осіб, присутніх або згаданих у прослуховуваннях.

Серед названих імен – так званий міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін, позивний «Стрелок». Розслідувальники встановили, що Стрелков вранці 18 липня брав участь у розмові з Сергієм Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки «Бук» з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Оскільки більшість сепаратистів, що мають відношення до збитого MH17, були його підлеглими, ймовірно, Стрелков також був повністю обізнаний про постачання «Бука» з Росії.

Сергій Дубинський, позивний «Хмурий», глава «ГРУ ДНР», підлеглий Стрєлкова. За офіційними заявами України, також співробітник російського ГРУ. Кілька перехоплених телефонних переговорів говорять про те, що саме Дубинський попросив про поставку установки «Бук», щоб захистити його сили на фронті на південь від Сніжного, і що 17 липня він особисто координував транспортування установки до місця запуску. Дубинський також причетний до евакуації «Бука» назад до Росії після збиття MH17.

Серед інших імен - Олег Пулатов, колишній підполковник Збройних сил Росії, позивні «Гюрза» і «Халіф», який, ймовірно, був причетний до охорони установки «Бук» на місці пуску на південь від Сніжного;

Леонід Харченко, позивний «Кріт», командир «розвідувального батальйону Крота» у «2-му відділі ГРУ ДНР», причетний до охорони установки «Бук» в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування «Бука» з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію «Бука» в Росію;

Едуард Гілазєв, позивний «Рязань», командир 1-й розвідувальної роти «розвідувального батальйону Крота», підлеглий Харченка. Можливо, він брав участь в охороні «Бука» поруч з місцем пуску на південь від Сніжного;

Олег Шарпов, позивний «Змій», командир взводу розвідувальної роти, який, вкрай імовірно, був присутній на місці пуску;

Ігор Безлер, позивний «Біс», командир Групи Безлера, за українськими заявами - співробітник російського ГРУ, можливо, посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака. Голос Безлера чути на записах СБУ, де він доповідає про збиття літака людині, яку СБУ ідентифікувала як агента ГРУ Василя Гераніна;

Сергій Поваляев, позивний «Боцман», заступник командира Групи Безлера, який фігурує у телефонній розмові з Дубинський, проте його прямий зв'язок зі збитим MH17 не простежується;

Валерій Стельмах, позивні «Найманець» і «Батя», комендант Дзержинська, до випуску ракети з системи «Бук» інформував своє командування телефоном про те, що літак наближається;

Ігор Українець, позивний «Мінер», командир піхотного загону, відомого як «група Мінера», був згаданий Безлером у телефонній розмові у зв'язку зі збитим літаком;

Олександр Ходаковський, позивний «Скіф», командир батальйону «Схід», до 16 липня так званий міністр державної безпеки «ДНР», ймовірно, допоміг забезпечити транспортування установки «Бук», яка прибула в Донецьк. Прослушки СБУ також свідчать, що він деякий час намагався заховати «чорні ящики» MH17 від ОБСЄ та інших за завданням Москви;

Олександр Семенов, позивний «(Сан) Санич» Єнакієве, заступник командира батальйону «Схід», заступник такзваного прем'єр-міністра «ДНР» з питань економіки, допомагав забезпечити транспортування «Бука» в Донецьку.