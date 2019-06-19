Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у збитті МН17



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До збиття МН17 причетний голова розвідки «ДНР»

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році. Про це повідомляє NOS.

За версією слідства, підозрювані у катастрофі МН17:

Сергій Дубинський (позивний «Хмурий») - голова розвідки «ДНР», ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки.

Ігор Гіркін (позивний «Стрелок») - міністр оборони «ДНР». Вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки «Бук» з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрелков також був повністю обізнаний про постачання «Бука» з Росії.

Олег Пулатов (позивний «Гюрза») - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Причетний до перевезення «Бука» й організації охорони району падіння уламків збитого літака. Вважається, що він був біля установки в момент пуску.

Леонід Харченко (позивний «Кріт») - громадянин України, командир «розвідувального батальйону у «2-му відділі ГРУ ДНР», причетний до охорони установки «Бук» в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування «Бука» з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію «Бука» в Росію.

Також зазначимо, що сьогодні у звіті Bellingcat йшлося про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.