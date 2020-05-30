Словаччина та Молдова збираються відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною



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На кордоні зі Словаччиною два пункти пропуску працюватимуть у повному обсязі і один лише для легкового і вантажного транспорту - ДПСУ

Словаччина та Молдова поновляють роботу пунктів пропуску з 1 червня

Словаччина та Молдова готові з 1 червня частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що у листі прикордонного відомства Словацької Республіки значиться, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску:

«Вишнє Немецьке» (з українського боку – «Ужгород») лише для легкового та вантажного автомобільного сполучення; «Убля» (з українського боку – «Малий Березний») в повному обсязі; «Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці») в повному обсязі з 08.00 до 20.00.

Прикордонна поліція Молдови поінформувала, що з 1 червня планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску «Крива» (з українського боку – «Мамалига»), «Мирне» (з українського боку – «Табаки») та «Брічень» (з українського боку – «Росошани»).

Як повідомлялося, Угорщина, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку «Лужанка», «Вилок», «Дзвінкове» та «Косино»), заявила, що це питання відтерміновується. Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом.

Актуальну інформацію про роботу пунктів пропуску можна знайти на Iнтерактивній мапі пунктів пропуску на сайті Державної прикордонної служби.

Як повідомлялося, Україна з 0:00 29 травня 2020 року відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою.

Зокрема, з 00.00 16 травня поновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід. У ньому на сьогодні здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.