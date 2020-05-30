Угорщина перенесла відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною



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У Держприкордонслужбі повідомили, що Україна відкрила кордон з Угорщиною у чотирьох пунктах пропуску

Про нову дату запуску руху через прикордонні пункти угорська сторона повідомить додатково

Угорщина вирішила перенести відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що наразі про нову дату запуску руху через прикордонні пункти інформації нема. «Угорська сторона повідомить про це додатково», - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що Україна відкрила кордон з Угорщиною в пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Дзвінкове та Косино. Про це представники Мукачівського прикордонного загону поінформували угорських колег.

Актуальну інформацію про роботу пунктів пропуску можна знайти на Iнтерактивній мапі пунктів пропуску на сайті Державної прикордонної служби.

Як повідомлялося, Україна з 0:00 29 травня 2020 року відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою.

Зокрема, з 00.00 16 травня поновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід. У ньому на сьогодні здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: «Шегині», «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська». У трьох останніх прикордонники пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.

Водночас на вхід в Україну діють обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства (окрім певних категорій).