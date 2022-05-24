«Слуги» відмовилися від законопроєкту, який дозволяв командирам убивати підлеглих

Скандальний проєкт закону про зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ був відкликаний

Законопроєкт №7351 про внесення зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який викликав хвилю обурення, не розглядатиметься Верховною Радою. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

Автори проєкту закону – «слуги народу» Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко – запропонували змінити відповідну статтю Статуту, виключивши з неї фразу «при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю». Таким чино, командири звільнялися б від відповідальності, якщо у випадку припинення будь-якого кримінального правопорушення, наприклад, непокори чи погрози начальнику, самовільного залишення бойових позицій та визначених місць дислокації, вони б завдали підлеглому порушнику смертельного поранення.

Законопроєкт був одержаний Верховною Радою 5 травня, 17 травня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у своєму висновку рекомендував підтримати цей законодавчий акт.

Та Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради зазначило, що законопроєкт потребує суттєвого перегляду.

Негативною виявилася і реакція парламентської опозиції та суспільства. Так, нардепка від «Євросолідарності» Софія Федина назвала цю ідею «слуг народу» не просто порушенням норм гуманітарного права, а «зрадою своїх же захисників».

У підсумку сьогодні, 24 травня, автори відкликали законопроєкт.

Нагадаємо, що ці ж депутати від монокоаліції нещодавно подали до парламенту іще один резонансний законопроєкт, яким хочуть дозволити судам відбирати у п’яних водіїв автівки і передавати їх на потреби Збройних сил України.