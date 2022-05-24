  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Слуги» відмовилися від законопроєкту, який дозволяв командирам убивати підлеглих

    Статут внутрішньої служби ЗСУ залишиться незмінним. Представники влади відкликали свій скандальний законопроєкт - «Слуги» відмовилися від законопроєкту, який дозволяв командирам убивати підлеглих
    Статут внутрішньої служби ЗСУ залишиться незмінним. Представники влади відкликали свій скандальний законопроєкт
    фото: Вікіпедія

    Скандальний проєкт закону про зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ був відкликаний

    Законопроєкт №7351 про внесення зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, який викликав хвилю обурення, не розглядатиметься Верховною Радою. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

    Автори проєкту закону – «слуги народу» Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко – запропонували змінити відповідну статтю Статуту, виключивши з неї фразу «при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю». Таким чино, командири звільнялися б від відповідальності, якщо у випадку припинення будь-якого кримінального правопорушення, наприклад, непокори чи погрози начальнику, самовільного залишення бойових позицій та визначених місць дислокації, вони б завдали підлеглому порушнику смертельного поранення.

    Законопроєкт був одержаний Верховною Радою 5 травня, 17 травня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у своєму висновку рекомендував підтримати цей законодавчий акт.

    Та Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради зазначило, що законопроєкт потребує суттєвого перегляду.

    Негативною виявилася і реакція парламентської опозиції та суспільства. Так, нардепка від «Євросолідарності» Софія Федина назвала цю ідею «слуг народу» не просто порушенням норм гуманітарного права, а «зрадою своїх же захисників».

    У підсумку сьогодні, 24 травня, автори відкликали законопроєкт.

    Нагадаємо, що ці ж депутати від монокоаліції нещодавно подали до парламенту іще один резонансний законопроєкт, яким хочуть дозволити судам відбирати у п’яних водіїв автівки і передавати їх на потреби Збройних сил України.

    Теги: ЗСУ закон Україна партія Слуга народу Мар’яна Безугла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуги» відмовилися від законопроєкту, який дозволяв командирам убивати підлеглих