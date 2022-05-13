Законопроєкт Третьякової заганяє українців у трудове рабство, – опозиція

Зміни до трудового законодавства, які просувають «слуги народу», суперечать законам ЄС

Законопроєкт №5371 щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва фактично скасовує обов’язковість норм трудового права. Про це лідер партії «Народовладдя», колишній нардеп Юрій Левченко написав на Facebook.

За словами Левченка, цей законодавчий акт ускладнює усім, хто зайнятий у приватних підприємств із менш ніж 250 працівниками.

Політик зазначив, що законопроєкт спрощує можливість звільнення працівників, знижує вплив профспілок, легалізує штрафи, забороняє лікарняні та знімає відповідальність роботодавців за безпеку праці.

Левченко упевнений, що ці законодавчі норми не принесуть розквіту малому і середньому бізнесу, але «спрямовані на ерозію трудових прав як таких, що вигідно насамперед великим корпораціям олігархії, які вже давно навчилися фіктивно дробити себе на багато нібито «малих і середніх» підприємств та підприємців».

Крім лідера опозиційної партії законопроєкт розкритикувала і частина владних структур. Так, комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу заявив у своєму висновку, що ці зміни до законодавства послаблять рівень охорони праці, звузять обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством. Тож такий закон суперечитиме зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та не відповідатиме праву ЄС.

Також парламентський комітет із соцполітики, в цілому підтримавши законопроєкт, визнав – Міністерство економічного розвитку вважає, що прийняття таких змін до національного законодавства може призвести до правової колізії через неможливість їхнього практичного застосування.

Нагадаємо, що законопроєкт №3571 проголосований у першому читанні. «За» нього проголосували депутати від фракцій «Слуга народу», «Голос» та депутатських груп «Платформа за життя та мир» і «Довіра».