«Слуги» хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв

Автори законопроєкту ініціюють зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення

Народні депутати від «Слуги народу» Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла та Олександр Фадієнко ініціювали внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині посилення відповідальності за керування транспортним засобом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний законопроєкт, зареєстрований 17 травня.

Нардепи пропонують статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, окрім передбачених покарань, доповнити таким текстом: в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння тягне за собою конфіскацію транспортного засобу для подальшої передачі його на потреби підрозділів Збройних сил України.

«У цей особливий період загострюється суспільний запит на справедливість, на суворіше покарання, зокрема, за правопорушення, які можуть призвести до важких непоправних втрат. Серед таких – і керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що нерідко призводить до ДТП з трагічними наслідками. Тобто в той час, коли у деяких законослухняних працьовитих громадян вилучають «на потреби армії» транспортний засіб, який нерідко допомагає виживати, або здійснювати підприємницьку діяльність, інші, менш відповідальні громадяни, дозволяють собі їздити за кермом в стані сп’яніння, часто піддаючи себе та інших смертельній небезпеці», – зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як відомо, під час війни деякі голови військових адміністрацій вилучають автомобілі у водіїв, котрі за рішенням суду визнано винними.

Процедура така: патрульні, спіймавши п’яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті, своєю чергою, повідомляють військових.

Автомобілі, які не потрібні військовим, віддають власникам. А ті, що поїдуть на передову, мусять попередньо пройти оцінку. Запрошується експерт, який має провести, визначити обов’язкову вартість цього майна, тому що закон не передбачає, що таке майно вилучається безкоштовно. Воно вилучається оплатно. Після того, як закінчиться воєнний стан, буде два способи: або будуть оплачувати, або якщо автомобіль є, він буде повертатися, тоді оплата не буде проводитися.

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