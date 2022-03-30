Колаборантам із російським паспортом загрожуватиме до 15 років тюрми – законопроєкт

Ініціаторами проєкту закону є двоє парламентарів, один із них зі «Слуги народу»

Нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу і позафракційний Сергій Кузьміних виступають за посилення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Про це свідчить текст законопроєкту, зареєстрованого у Раді 28 березня, передає «Главком».

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») новою частиною, у якій встановити кримінальну відповідальність стосовно осіб, громадян України, які перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює збройну агресію проти України.

«З урахуванням того, що з 24 лютого 2022 року Україна знаходиться у стані війни з російською федерацією, постає закономірне питання стосовно громадянської позиції осіб, громадян України, які мають паспорти та громадянство держави-агресора. Сумнівно, що такі особи вірять в перемогу України та використовують російський паспорт, як «запасний аеродром». В кращому випадку вони очікують на закінчення війни, а гіршому – співпрацюють з рашистськими спецслужбами або є потенційними агентами окупантів. І в тому і іншому випадку, ми маємо п’яту колону, яка в будь-який момент може вдарити в спину нашій державі, а в умовах воєнного стану, це є абсолютно не припустимим», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм. Зокрема, до Кримінального кодексу України внесено нову статтю 111-2. «Пособництво державі агресору». Вона передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Російською Федерацією загрожує кримінальна відповідальність. Мова про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.