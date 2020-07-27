Смерть трирічного сина політв'язня в окупованому Криму: нові подробиці



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Окупанти офіційно повідомили, що трирічний Муса Сулейманов потонув

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров каже, що смерть хлопчика викликає ряд питань

Муса Сулейманов, трирічний син кримського політв'язня, журналіста, 37-річного Руслана Сулейманова був знайдений мертвим 26 липня після майже двох днів пошуків, до яких залучили близько двох тисяч осіб.

У пресслужбі окупаційної влади заявили, що хлопчик потонув.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров каже, що смерть хлопчика викликає ряд питань.

«Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті трирічного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після поховання тіла Муси Сулейманова», - заявив Рефат Чубаров на своїй сторінці у соцмережі.

«Близько 18:00 24 липня малюк гуляв біля свого будинку в пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем, під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася всього на 10-15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було. Спочатку хлопчика кілька годин шукали своїми силами, але через 1,5 доби Муса був знайдений мертвим у вигрібній ямі. Під час пошуків водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строгонівка, навіть скосили очерет. Тіло дитини знайшли лише після того, як спеціальною машиною викачали вигрібну яму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло ТСН, яма була прикрита дерев'яним піддоном і її раніше тричі перевіряли пошукові групи.

Похорон Муси Сулейманова, відбудеться сьогодні, 27 липня, об 11.00 біля будинку сім'ї Сулейманових.

Нагадаємо, що батька загиблого хлопчика, Руслана Сулейманова, окупанти звинувачують у тероризмі. Його затримали в березні 2019-го. Він перебуває під арештом у слідчому ізоляторі - 23 липня суд у російському Сочі продовжив йому арешт до середини вересня.

З арештом Руслана Сулейманова весь тягар утримання сім'ї ліг на 31-річну Ельзару, дружину політв'язня. Вона доглядає за батьками Руслана, яким за 70. Крім того в родині виховується ще двоє дітей, 10-річний Мухаммед, і 6-річна Асія.

Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

Як повідомлялося, родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув’язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.