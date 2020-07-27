У Запоріжжі після жорстокого побиття помер боєць «Азову»



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Олегу Черевку було 29 років

Олег Черевко зробив зауваження незнайомому чоловікові, який чіплявся до дівчат

У Запоріжжі вранці 27 липня в реанімації від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку «Азов» Олег Черевко з позивним «Смерть». Про це повідомляється на сайті «Азов».

«Олег служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом Олег із Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ввечері 21 липня у рідному місті, куди він прибув на кілька днів у службове відрядження, його спіткала трагедія.

«Чекаючи дружину під магазином, азовець не зміг стерпіти нахабну поведінку незнайомого чоловіка, який чіплявся до перехожих дівчат. Наш побратим зробив йому зауваження, за що отримав удар в голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме ‒ перелом основи черепа. Три доби лікарі боролися за життя азовця, та, на жаль, вивести його з коми так і не вдалося», - написали побратими.

В «Азов» Олег Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України. В інтерв’ю, записаному пресслужбою полку у вересні 2019-го на Світлодарській дузі, він казав: «В «Азов» я перейшов, бо бачив, що він реалізовує те, для чого був створений – підрозділ воює. Для мене це був вищий рівень, адже цей полк чудово виконує свій обов’язок – захист країни».

До «Азову» Олег Черевко вже мав великий бойовий досвід, здобутий на передовій у період з 2015 до 2018 року. 2015-го він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював в Авдіївці, провів інші ротації на «нулі». 2016 року Олег служив у зенітно-ракетному підрозділі НГУ, де два з половиною роки навчався роботі з цим озброєнням, тож в «Азов» потрапив вже з багажем знань, яким надзвичайно любив ділитися з іншими.

У зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні полку «Азов» Смерть взявся навчати побратимів та охоче передавав їм свої навички, брав активну участь у становленні цього підрозділу. Він говорив: «Нема таких людей, які знають все на світі. Я хочу, щоб наш підрозділ зростав та розширювався. Всі люди різні, мають свої недоліки, але тут ми всі рівні і робимо одну справу».

Побратими бійця написали, що Олег надзвичайно любив свою справу, весь вільний час присвячував роботі із ЗУшками. На передовій 2019-го активно займався модернізацією ЗУшок, про що розповідав в інтерв’ю: «Час іде, технології змінюються і зброї теж потрібна модернізація, вона має відповідати рівню підрозділу. Ми все робимо у стислі терміни та швидко виконуємо роботу над помилками. Адже війна триває, і ми повинні воювати та паралельно займатися модернізацією озброєння. «Азов» почав завдавати ворогові більше безповоротних втрат – це і є доказом вдалої модернізації».

Він присвятив своє життя військовій справі та планував боротися у лавах «Азову» до самої перемоги: «Мене мотивує те, що ми повернули ще не всі території. Спочатку треба звільнити наші землі, а потім вже задумуватися над тим, щоб йти з армії».

Полк «Азов» висловлює слова щирих співчуттів родині та друзям полеглого. Наш підрозділ обіцяє, що не дасть спустити з рук цей злочин нелюду, удар якого вбив нашого побратима. Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Олег Черевко назавжди залишиться у нашій пам’яті.