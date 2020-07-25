Родичі зниклого у Криму трирічного хлопчика не виключають викрадення
Зниклий трирічний Муса Сулейманов
Останньою бачила зниклого в окупованому Криму трирічного Мусу Сулейманова його старша сестра
Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув’язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.
Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця Лутфіє Зудієва.
«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», – зазначила Зудієва.
Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок щодо обставин зникнення дитини.
«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Ця версія розглядається як одна з можливих», – сказала правозахисниця.
Зазначається, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.