В окупованому Криму зник трирічний син політв'язня



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У Сімферопольському районі зник трирічний Муса Сулейманов Фото: Кримська солідарність

Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини

В окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова — трирічний Муса Сулейманов.

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

В організації заявили, що дитина гралася в пісочниці біля будинку. В останній раз її бачили в п'ятницю, 24 липня близько 18:00.

У «Кримській солідарності» додали, що о 20:50 на місце приїхали співробітники поліції, кінологи, МНС. Поліція готує запуск квадрокоптера. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку.

Нагадаємо, що 27 березня 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання Кримська солідарність, серед них був і цивільний журналіст Руслан Сулейманов.

Всього затримали 24 активіста за звинуваченням в участі забороненій в Росії і окупованному Криму організації Хізб ут-Тахрір.