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    В окупованому Криму зник трирічний син політв'язня

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    У Сімферопольському районі&nbsp;<span>зник трирічний Муса Сулейманов</span> - В окупованому Криму зник трирічний син політв'язня
    У Сімферопольському районі зник трирічний Муса Сулейманов
    Фото: Кримська солідарність

    Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини

    В окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова — трирічний Муса Сулейманов.

    Про це повідомляє «Кримська солідарність».

    В організації заявили, що дитина гралася в пісочниці біля будинку. В останній раз її бачили в п'ятницю, 24 липня близько 18:00.

    У «Кримській солідарності» додали, що о 20:50 на місце приїхали співробітники поліції, кінологи, МНС. Поліція готує запуск квадрокоптера. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку.

    Нагадаємо, що 27 березня 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання Кримська солідарність, серед них був і цивільний журналіст Руслан Сулейманов.

    Всього затримали 24 активіста за звинуваченням в участі забороненій в Росії і окупованному Криму організації Хізб ут-Тахрір.

    Крим діти політв’язні поліція
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