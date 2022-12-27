Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)
фото ілюстративне

ЗСУ влучними пострілами відправляють окупантів в один кінець

Міноборони показало, як українські снайпери знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

«Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян. На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Теги: війна ЗСУ окупанти росія Бахмут Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу Сили оборони України уразили чотири пункти управління окупантів
ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян (відео)
ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян (відео)
Вчора, 15:17
Військові закликають бути готовими до нових ударів
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30

Події в Україні

Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки
Росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки
Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)
Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)
Міноборони повідомило, що РФ робить із солдатами, які хочуть здатися в полон
Міноборони повідомило, що РФ робить із солдатами, які хочуть здатися в полон
Обстріл Харківщини та атака на Херсон: яка ситуація в регіонах
Обстріл Харківщини та атака на Херсон: яка ситуація в регіонах
Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії – британська розвідка
Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
76K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
36K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
18K
Помер знаменитий футболіст
13K
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
12K
Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті

Новини

ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Вчора, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Вчора, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Вчора, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Вчора, 13:38

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту