Снайпери ЗСУ показали, як знищують окупантів поблизу Бахмута (відео)

ЗСУ влучними пострілами відправляють окупантів в один кінець

Міноборони показало, як українські снайпери знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

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«Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

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Раніше ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян. На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.