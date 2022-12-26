ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів

Аби визначити розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, ворог вивчає розвідувальні дані

Російські загарбники готуються до масованих обстрілів України заздалегідь, прораховуючи усі подробиці, у тому ж числі й маршрут ракет. Водночас наші ППО завжди готові до відбиття чергового удару. Про це повідмив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До ударів росіян ми готуємося завжди. Одразу після удару, який був крайній раз завданий по позиціях повітряні сили, одразу готуються – перезаряджаються ракети, робляться певні переміщення особового складу чи позицій. Це все відпрацьовано і повітряні сили готові в будь-який момент відбивати чергову російську агресію з повітря», – відзначив Ігнат.

Як пояснив речник Повітряних сил, за один день неможливо спланувати масований удар, оскільки для цього необхідно усе спроєктувати, прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування наших ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аби визначити розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, ворог вивчає розвідувальні дані.

Оскільки більше тижня вже не було масованих атак, військові закликають бути готовими до нових ударів.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.